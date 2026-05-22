Спикер парламента Грузии назвал посла Германии лжецом

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз раскритиковал посла Германии в Тбилиси Петера Фишера, назвав его лжецом.

Об этом Папуашвили написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Грузинский политик написал сообщение в ответ на интервью дипломата изданию Batumelebi.

"Ведь выход из такой неприятной ситуации прост: не лгите и не поддерживайте насилие. Лжец – это тот, кто называет насилие "мирным протестом", а сторонник насилия – это тот, кто позирует на фоне фашистского лозунга. Крокодиловы слезы не могут скрыть правду", – написал Папуашвили, опубликовав фото посла Фишера и его цитату из интервью Batumelebi.

В этом интервью посол Фишер сказал, что нет ничего приятного в том, что "президент, премьер-министр и председатель парламента страны называют тебя лжецом и обвиняют в поддержке насилия".

"Но дипломаты здесь для того, чтобы делать свое дело и представлять свою страну", – заявил посол. По словам Фишера, гораздо хуже запугивания дипломатов – "то, что мы видим в отношении граждан Грузии".

Петер Фишер – один из откровенных критиков нынешней грузинской власти.

В октябре прошлого года Министерство иностранных дел Германии объявило о его отзыве для консультаций. Немецкий МИД указал, что грузинское руководство "в течение многих месяцев агитирует против ЕС, а также против посла Германии лично".

В ноябре Петер Фишер вернулся в Грузию после консультаций в Берлине.