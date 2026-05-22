Чехія може продати виробника вибухівки, а виторг спрямувати на оборонні інвестиції

Чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш у п'ятницю заявив, що Чехія розглядає можливість продажу державного виробника вибухових речовин та боєприпасів Explosia.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.

За його словами, інтерес до компанії через президента Емманюеля Макрона виявила Франція, а також інші європейські компанії.

За словами Бабіша, Explosia надзвичайно успішна, вона збільшила доходи в п'ять разів, і прибуток від можливого продажу, на його думку, можна було б використати, наприклад, для виконання зобов'язань перед НАТО.

"Якщо ми продамо Explosia, то це має відбутися на надзвичайно вигідних для держави умовах та з урахуванням збереження позицій, зокрема з огляду на відносини Explosia та чеської армії", – сказав Бабіш.

Виторг, додав він, може бути надзвичайно високим, і його можна було б спрямувати на оборонні інвестиції.

"І, до речі, ці гроші, можливо, – якщо армія буде готова, – можна було б використати на інвестиції в рамках відсотків виконання зобов’язань перед НАТО", – допустив Бабіш.

Нагадаємо, у травні Бабіш обговорив питання збільшення видатків на оборону з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Тоді Бабіш зазначив, що з оптимізмом дивиться на збільшення оборонних видатків.

Раніше Бабіш визнав, що країна цьогоріч не виконає своє зобов’язання перед НАТО щодо виділення 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

