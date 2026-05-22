Рютте закликав союзників бути готовими до скорочення військової присутності США в Європі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після міністерської зустрічі НАТО у Швеції.

Журналісти запитали Рютте, чи отримав він якісь новини щодо можливого скорочення американського контингенту в Європі від держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі.

Генсек Альянсу наголосив, що ця інформація є засекреченою, але європейські союзники мають бути готовими до такого варіанту розвитку подій.

"Зараз на рівні політичних керівників обговорюється внесок США у модель сил НАТО. Тож цей процес триває, але, знаєте, будьте готові до цього, бо ми знаємо, що США мають подумати. Якщо є загрози на кількох театрах військових дій, як ми можемо забезпечити, щоб усі сили та засоби були там, де вони нам потрібні?" – відповів посадовець.

У цьому контексті Рютте заявив, що європейським союзникам та Канаді доведеться більше зосереджуватися на власній обороні, ніж зараз.

Він пояснив, що ризики скорочення військової присутності США в Європі не є чимось новим, і що вони спричинені потребою перерозподілити ресурси.

"У цьому немає нічого нового. Усі знали, що це відбувається, і це не має нічого спільного з тим, що США хочуть зрівняти тягар. Це пов’язано з тим, що вони не можуть бути скрізь одночасно", – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, у четвер держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

На тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

