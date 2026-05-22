Главы МИД восьми стран осудили дезинформационную кампанию России против стран Балтии

Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором осудили дезинформационную кампанию России и Беларуси в связи с нарушениями воздушного пространства в регионе.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Эстонии.

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии осудили угрозы России применить силу против Латвии и других стран региона. В заявлении они подчеркнули, что инциденты с попаданием беспилотников в воздушное пространство НАТО являются прямым следствием незаконной войны России против Украины.

Также министры повторили, что их страны не разрешают использовать свое воздушное пространство или территорию для атак на российские цели.

Своими обвинениями и дезинформацией Россия пытается отвлечь внимание от своей войны против Украины и запугать союзников по НАТО, но терпит неудачу, говорится в документе.

Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии также подтвердили свою неизменную поддержку Украины и ее право на самооборону.

В пятницу министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

Накануне Эстония вызвала временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.

Глава МИД Латвии Байба Браже в очередной раз отвергла российскую дезинформацию о якобы разрешении стран Балтии Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ, отметив, что в Москве ищут оправдания своим уязвимостям перед украинскими ударами.