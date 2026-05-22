В Литве расследуют хищение 600 тысяч записей из государственных реестров

Генеральная прокуратура Литвы проводит расследование по факту незаконного вторжения в информационные системы и связанных с этим киберпреступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Досудебное расследование было начато после поступления сообщений о потенциально незаконных действиях третьих лиц в государственных реестрах данных. Существуют подозрения, что входы в систему и попытки доступа к системам государственного предприятия "Центр реестров" могли осуществляться из-за рубежа с использованием систем, находящихся под управлением других учреждений.

По словам прокуроров, доказательства свидетельствуют о том, что более 600 тысяч записей реестров могли быть незаконно скопированы.

Считается, что основными целями стали реестр недвижимости и реестр юридических лиц, которые предоставляют данные в качестве платной услуги.

Прокуратура заявила, что, исходя из экспертной оценки характера данных, на данный момент нет конкретных рекомендаций по цифровой безопасности для физических или юридических лиц.

Досудебное расследование проводит Бюро уголовной полиции Литвы.

