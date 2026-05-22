Зеленский ожидает от США ответа относительно форматов и графика мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от США ответа относительно возможных форматов и графика мирных переговоров.

Об этом он заявил в вечернем обращении 22 мая, пишет "Европейская правда".

Президент сказал, что позиции Украины сейчас сильнее, чем в предыдущие годы: с начала года 590 километров украинской территории освобождено и находится под контролем.

"Тенденция – точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава – это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что в разговоре с лидерами Франции и Великобритании Эммануэлем Макроном и Киром Стармером предоставил подробную информацию, имеющуюся у украинской разведки о планах россиян.

"Военные планы и политические планы. Нужно сейчас все сделать, чтобы активизировать дипломатию. Я ожидаю ответа и от американской стороны – по возможным форматам и графику встреч", – сказал глава государства.

Госсекретарь США Марко Рубио 22 мая констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.

20 мая президент Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.