У Туреччині затримали 13 осіб у справі про з’їзд опозиційної партії у 2023-му

Турецька правоохоронці затримали понад 10 людей у рамках розслідування щодо з'їзду головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Турецька поліція затримала 13 осіб у рамках розслідування щодо з'їзду головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), що відбувся у 2023 році.

Це сталося після того, як рішенням суду, ухваленим цього тижня, було усунено лідера партії Озгура Озеля, що поглибило політичну кризу.

Головна прокуратура Стамбула заявила, що підозрюваних затримали у семи провінціях за звинуваченнями у втручанні у голосування делегатів під час з’їзду 2023 року.

Їм висунуто звинувачення у "порушенні закону про політичні партії", "отриманні хабарів" та "відмиванні активів, отриманих злочинним шляхом".

Раніше суд в Туреччині скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою CHP.

Це рішення вже спричинило падіння цін на фондовому ринку та посилило політичну кризу в країні.

Це також відкриває шлях до повернення на посаду колишнього лідера партії Кемаля Киличдароглу, що потенційно може підірвати єдність CHP напередодні наступних президентських виборів, які наразі призначені на 2028 рік, але, як очікується, відбудуться раніше. Суд поновив на посаді лідера партії Киличдароглу і його команду.

На з’їзді, результати якого анулював суд, Озель переміг Киличдароглу та став головою партії.