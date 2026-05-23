В Турции задержали 13 человек по делу о съезде оппозиционной партии в 2023 году
[ИСТОЧНИК] Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Турецкая полиция задержала 13 человек в рамках расследования в отношении съезда главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), состоявшегося в 2023 году.
Это произошло после того, как решением суда, принятым на этой неделе, был отстранен лидер партии Озгур Озель, что усугубило политический кризис.
Главная прокуратура Стамбула заявила, что подозреваемых задержали в семи провинциях по обвинениям во вмешательстве в голосование делегатов во время съезда 2023 года.
Им предъявлены обвинения в "нарушении закона о политических партиях", "получении взяток" и "отмывании активов, полученных преступным путем".
Ранее суд в Турции отменил результаты съезда Республиканской народной партии (CHP) 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем CHP.
Это решение уже привело к падению цен на фондовом рынке и усугубило политический кризис в стране.
Это также открывает путь к возвращению на пост бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, что потенциально может подорвать единство CHP в преддверии следующих президентских выборов, которые пока назначены на 2028 год, но, как ожидается, состоятся раньше. Суд восстановил в должности лидера партии Кылычдароглу и его команду.
На съезде, результаты которого аннулировал суд, Озель победил Кылычдароглу и стал председателем партии.