В МИД Венгрии осудили российские удары по Киеву: это недопустимо

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с украинским народом на фоне массированной атаки России в воскресенье.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на платформе X.

Орбан назвала жестокой ночную атаку России на столицу Украины, подчеркнув недопустимость ударов по гражданским объектам.

"Жестокое ночное нападение России на Киев – это еще одно ужасное напоминание о человеческих жертвах этой войны. Гражданское население никогда не должно просыпаться под звуки ракет, дронов и взрывов, боясь за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, погибшие и раненые невинные люди – это недопустимо", – написала глава МИД Венгрии.

Как подчеркнула чиновница, Будапешт решительно осуждает эти удары России и выражает солидарность с жертвами атак и народом Украины.

Сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку на Украину 24 мая, подчеркнув, что подобные удары не меняют факта поражения Москвы в войне.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Во время удара российские войска использовали баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве, который был главным направлением атак, известно о 69 раненых и двух погибших.