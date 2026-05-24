Президент Финляндии рассказал, когда может быть открыта граница с РФ

Граница между Финляндией и Россией может быть открыта только тогда, когда будет получена уверенность в том, что Россия не использует иммигрантов или беженцев в качестве оружия против Финляндии.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в воскресенье в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi, передает "Европейская правда".

По словам президента, уверенность в этом должна быть получена от высшего политического уровня РФ.

Во время программы из аудитории поступил вопрос о том, почему Эстония держит свою границу открытой в трех пунктах и туда не прибывают мигранты, тогда как финская граница закрыта.

Стубб в ответ рассказал, что во время государственного визита в Литву посетил границу между Литвой и Беларусью, где, как и раньше, существуют проблемы с мигрантами.

Напомним, толчком к возведению забора на финско-российской границе стала попытка России осенью 2023 года устроить на восточной границе Финляндии искусственный миграционный кризис – подобно тому, как режим Лукашенко поступил со своими европейскими соседями. В Хельсинки отреагировали полным закрытием сухопутной границы с РФ, которое действует до сих пор – правительство не видит предпосылок для отмены этой меры.