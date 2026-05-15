У Франції українця звинуватили у підпалі, який призвів до загибелі іншого українця

У Франції 49-річному українцю висунуто звинувачення та призначено попереднє ув’язнення у зв’язку з підпалом, що призвів до загибелі його співвітчизника.

Про це повідомила в п’ятницю прокуратура Бордо, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У вівторок, 12 травня, пожежа знищила будинок, що перебував на реконструкції.

У вівторок у другій половині дня, коли пожежники прибули на виклик до одноповерхового будинку, розташованого в житловому районі міста, вони виявили "обгоріле тіло на першому поверсі", зазначив прокурор Рено Годюль.

"Особа чоловіка встановлюється, але, ймовірно, це українець, який працював у будівлі", – зазначив він. Другий робітник, також українець, який був присутній на місці події та перебував у стані алкогольного сп’яніння, був затриманий і взятий під варту, "з огляду на розбіжності між його показаннями та свідченнями сусідів, які також були присутні", додав прокурор.

Чоловікові офіційно висунули звинувачення у підпалі, що призвів до смерті, і його помістили під варту до судового розгляду. Він заперечує звинувачення. За даними попереднього розслідування, у будинку та господарській будівлі на території проводилися роботи, які виконували троє українських робітників. Третього робітника ще не знайдено, додав Рено Годюль.

Наприкінці квітня двоє громадян України та один румун постали перед судом Лондона; їх звинувачують у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, у травні минулого року за вказівкою особи під псевдонімом "El Money".

У Німеччині наприкінці минулого року взяли під варту екстрадованого зі Швейцарії громадянина України, якому висунули звинувачення у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії.