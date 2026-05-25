СМИ: в Норвегии задержали украинского банкира, разыскиваемого Интерполом

В Норвегии задержали руководителя украинского банка, который находился в международном розыске с сентября 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило норвежское издание VG.

45-летний мужчина, чье имя не называется, был задержан при прибытии в Кристиансанн на датском пароме. Задержание произошло на пристани.

"Он подтвердил свою личность, предоставив имя и фотографию. Его задержали на основании международного розыска через Интерпол. Сейчас о задержании сообщают украинским органам власти", – сообщил изданию представитель полиции Хеллек Руе из полицейского округа Агдер.

В воскресенье во второй половине дня украинец был помещен под стражу в окружном суде Агдера. В постановлении упоминаются украинские судебные документы.

Из них следует, что 45-летний мужчина подозревается в систематической экономической преступности на протяжении нескольких лет. Согласно постановлению суда, он якобы злоупотреблял своим положением сотрудника финансового учреждения, чтобы присвоить средства клиентов.

Дело берет свое начало летом 2021 года, когда мужчина был руководителем отделения банка в небольшом городе в Украине. Однажды в июле он пошел на работу, как обычно, но домой не вернулся. Он также не отвечал на телефонные звонки. Позже его автомобиль был найден в другом городе. Мужчину объявили в розыск как пропавшего без вести.

Лишь через девять дней полиция разыскала руководителя финучреждения в отеле на другом конце страны. Он якобы объяснил свое исчезновение проблемами в личной жизни. Вскоре покинул Украину.

Вскоре после этого местная газета опубликовала серьезные обвинения от жителей родного города мужчины. Несколько человек заявили, что мужчина брал кредиты на чужие имена и злоупотреблял доступом к банковским счетам. Банк, в котором работал украинец, сообщил тогда, что проводит внутреннюю проверку.

Районный суд Агдера сообщает, что мужчина якобы покинул Украину уже в июле 2021 года – и что его дальнейшее местонахождение было неизвестно украинским властям.

