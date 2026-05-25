Большинство французов поддерживают запрет вейпов в "зонах без курения"

Около 70% французов считают, что электронные сигареты, так называемые вейпы, должны подпадать под запрет в "зонах без курения".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Опрос OpinionWay, проведенный по заказу общественной организации "Лига против рака", показал, что 7 из 10 французов поддерживают распространение правил "зон без табака" не только на традиционный табак, но и на вейпы.

Уже больше года во Франции запрещено курить на пляжах, в парках, на автобусных остановках, территории школы. Отдельные города, такие как Страсбург, уже ввели расширенный запрет.

Опрос был заказан в рамках кампании по продвижению соответствующего государственного решения. Как заявили в организации, это необходимо для снижения "заметности" и привлекательности электронных сигарет, которые могут казаться более интересными для молодежи из-за того, что доступны в различных вкусах и рекламируются как якобы безвредная альтернатива традиционному курению.

В Нидерландах планируют повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21.

В Британии согласовали "исторический" проект закона, который имеет целью предотвратить начало курения среди лиц, рожденных после 2008 года.