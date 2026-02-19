80 пожежників екстрено прибули в німецький Бундестаг через мийний засіб

Автоматизований газовий датчик у будівлі Бундестагу в Берліні у четвер подав сигнал тривоги та спричинив великий виїзд пожежників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NTV.

Представник пожежної служби повідомив, що на місці міг статися незначний витік небезпечної речовини, проте згодом інцидент кваліфікували як хибну тривогу.

За даними пожежної служби, автоматичне повідомлення надійшло близько 5:15 ранку. У ліквідації інциденту брали участь приблизно 80 пожежників, які оцінювали потенційну небезпеку.

За попередньою версією, сигнал міг бути спричинений надмірно концентрованим мийним засобом. Представник пожежників повідомив, що в приміщенні, звідки надійшов сигнал, нічого небезпечного не виявили. На місці було облаштовано так званий пункт деконтамінації для безпеки рятувальників.

За словами речника, вже було знайдено концентрат мийного засобу. "Отже, можливо, саме надмірно дозований мийний засіб спричинив спрацювання сигналу", – зазначив він.

Водночас вимірювальні прилади не зафіксували наявності небезпечних речовин.

Пошук причини спрацювання сигналу триває, але, як зазначили рятувальники, без особливого занепокоєння.

Вранці операція також призвела до тимчасових обмежень руху та змін маршрутів автобусів, що пролягають повз будівлю німецького парламенту. Близько 7:30 поліція зняла обмеження, повідомив представник Бундестагу.

Будівля з характерним куполом із 1999 року є місцем засідань Бундестагу. Вона також є туристичною атракцією та одним із символів Берліна.

Нагадаємо, раніше у Німеччині поліції довелось рятувати жінку від агресивної домашньої кішки.

Також 18-річний юнак під кайфом спровокував у Німеччині масштабну рятувальну операцію.