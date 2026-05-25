В Польше расследуют 18 случаев ложных тревог, связанных с имуществом оппозиционеров

Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши расследует 18 случаев ложных тревог со всей страны, когда вызывали правоохранителей в квартиры лиц, связанных с оппозицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Речь идет об инцидентах, зафиксированных с 11 мая – фальшивые вызовы в квартиры, принадлежащие лицам, связанным с оппозицией. За ними могут стоять одни и те же злоумышленники.

Больше всего вызовов касалось взрывных устройств, а также попыток самоубийства. Кроме того, дважды подавали фальшивые сообщения о пожарах. Для этого использовали интернет-мессенджеры, телефоны, а также приложения для вызова экстренной помощи.

Сейчас проводится следственный анализ с использованием информационных технологий. Устанавливаются данные, которые могут идентифицировать преступника или преступников. Польские следователи имеют дело с зашифрованными соединениями с использованием зарубежных серверов. Это требует обращений за международной правовой помощью.

Пока нет определенной версии происходящего. Это может быть организованная акция, направленная на дестабилизацию, за этим могут стоять иностранные службы, но может также идти речь о шутниках.

Одним из примеров такого инцидента является произошедшее в субботу вечером событие. Службы получили фальшивое сообщение, в частности, о пожаре в семейной квартире президента Кароля Навроцкого в Гданьске. Они выломали дверь и вошли внутрь.

Еще в тот же день состоялась срочная встреча главы МВД и главы кабинета президента, а в воскресенье утром по просьбе премьера Туска было созвано совещание правительства.

Напомним, в феврале автоматизированный газовый датчик в здании Бундестага в Берлине в четверг подал сигнал тревоги и вызвал большой выезд пожарных.