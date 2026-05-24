У Польщі розслідують хибну тривогу щодо пожежі у будинку члена родини президента

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів позачергове засідання Центру урядової безпеки після інциденту з хибною тривогою щодо пожежі у квартирі в Гданську, яка належить члену родини президента Кароля Навроцького.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

Зазначається, що останнім часом польські політики стали жертвами хибних повідомлень. Тиждень тому колишній голова Бюро національної безпеки Славомір Ценцкевич повідомив, що правоохоронці намагалися обшукати його квартиру після отримання неправдивого повідомлення про дитину, яка потребує термінової допомоги.

Того ж дня поліція прибула на приватну територію голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського. Повідомлення стосувалося нібито встановлення вибухівки в саду політика.

А 23 травня поліція отримала повідомлення про пожежу у квартирі в Гданську, що належить члену родини польського президента Кароля Навроцького. Виклик виявився хибним, але пожежники силоміць проникли у квартиру.

Наразі поліція проводить розслідування обставин інциденту.

Глава польського уряду Дональд Туск заявив про чергову телефонну провокацію та висловив солідарність з президентом.

"Дії провокаторів спрямовані проти безпеки держави. Проти нас усіх. Ми використаємо всі доступні методи, щоб ідентифікувати та викрити саботажників, незалежно від того, звідки вони й хто ними керує", – запевнив прем’єр.

Під час засідання Центру урядової безпеки Туск запропонував переглянути безпекові протоколи, щоб зробити екстрені служби більш стійкими до хибних викликів.

"Нам потрібно розглянути, чи всі процедури насправді мають сенс. Чи є якісь можливості для зміни процедур, щоб пожежна служба, поліція та служби швидкої допомоги були більш стійкими до таких типів неправдивих повідомлень? Я також проситиму переглянути застосування закону в Польщі", – оголосив прем’єр-міністр.

