Послы иностранных государств посетили места ударов РФ на Лукьяновке

Представители более 70 иностранных государств по приглашению главы МИД Андрея Сибиги посетили места последних ударов РФ на Лукьяновке в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Telegram МИД Украины.

Today, at my invitation, over 70 heads and representatives of foreign diplomatic missions visited the sites of recent Russian terrorist strikes in Kyiv.



The foreign diplomatic corps honored the memory of the victims of this horrific bombardment.



"Призываем международное сообщество к решительным мерам в ответ на российский террор. Нужны четкие сигналы Москве, что мы едины, что мы будем решительно реагировать, что Украина получит дополнительные комплексы ПВО и ракеты, что Украина обязательно станет членом ЕС. На этих местах ударов мы ясно видим, чем отвечает враг на мирные усилия Украины и союзников. Поэтому необходимо усилить давление на Москву", – заявил министр, обращаясь к иностранным дипломатам.

Глава МИД также выразил благодарность ГСЧС и всем героям-спасателям за спасение жизней и неустанную работу на местах российских ударов.

Как сообщалось, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская начала поездку в Киев с посещения могилы погибшей белорусской добровольцы, а также побывала на разрушенной российскими обстрелами Лукьяновке.

Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины пострадало в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.