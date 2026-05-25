Послы иностранных государств посетили места ударов РФ на Лукьяновке

Новости — Понедельник, 25 мая 2026, 14:21 — Иванна Костина

Представители более 70 иностранных государств по приглашению главы МИД Андрея Сибиги посетили места последних ударов РФ на Лукьяновке в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Telegram МИД Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с представителями более 70 иностранных дипломатических миссий посетили места российских ударов в Киеве и возложили цветы в память о погибших.

"Призываем международное сообщество к решительным мерам в ответ на российский террор. Нужны четкие сигналы Москве, что мы едины, что мы будем решительно реагировать, что Украина получит дополнительные комплексы ПВО и ракеты, что Украина обязательно станет членом ЕС. На этих местах ударов мы ясно видим, чем отвечает враг на мирные усилия Украины и союзников. Поэтому необходимо усилить давление на Москву", – заявил министр, обращаясь к иностранным дипломатам.

Глава МИД также выразил благодарность ГСЧС и всем героям-спасателям за спасение жизней и неустанную работу на местах российских ударов.

Как сообщалось, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская начала поездку в Киев с посещения могилы погибшей белорусской добровольцы, а также побывала на разрушенной российскими обстрелами Лукьяновке.

Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины пострадало в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.

