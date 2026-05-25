В Литве прекратили поиски дрона, проникшего в страну 21 мая

Власти Литвы прекратили операцию по поиску беспилотника, который в минувший четверг проник в воздушное пространство страны.

Об этом в понедельник сообщила Литовская армия, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Обследованы все возможные места падения объекта в Паневежском и Утенском уездах. Объект не обнаружен", – говорится в заявлении военных.

Однако, если жители заметят возможные обломки беспилотника или подозрительный объект, им настоятельно рекомендуется не приближаться к нему, не прикасаться к нему, не пытаться переместить или разобрать его, а немедленно позвонить по номеру 112.

Кроме того, службы также просят не фотографировать и не публиковать в социальных сетях подробности находок или их местонахождение и следовать только официальным сообщениям.

21 мая из-за движения объекта с признаками дрона, зафиксированного на радарах в Утенском уезде, была объявлена воздушная тревога. Национальный центр управления кризисами (NKVC) позже сообщил, что был зафиксирован еще один объект, предположительно дрон.

Позже министр обороны Робертас Каунас сообщил, что радары зафиксировали два объекта, похожих на дроны, однако оба они исчезли в районе Утены.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.