У Польщі поліція розслідує погрози на адресу президента Навроцького

У Польщі поліція веде розслідування щодо публікації в соціальних мережах з погрозами на адресу президента Кароля Навроцького.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Як зазначено, йдеться про фотографію з пістолетом і підписом "до зустрічі, Каролек", розміщену під дописом президента з п'ятничного матчу Польща-Нідерланди. Запис вже видалено, але в мережі циркулюють його скріншоти.

"Управління поліції Варшави вжило негайних заходів після отримання інформації, пов'язаної з публікацією на платформі X. Розслідування триває", – зазначили правоохоронці.

Як зазначила поліція, фотографія з пістолетом, яка була використана в видаленому дописі з погрозами на адресу президента, раніше публікувалася в іншому контексті, на інших сайтах і в соціальних мережах.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі на три місяці заарештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії прем’єра Дональда Туска.

А у Німеччині мер міста Дінгольфінг Армін Грасінгер вирішив скласти повноваження після того, як невідомі влаштували підпал біля його будинку, а його службовий автомобіль було знищено.