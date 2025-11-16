За погрози президенту Польщі затримали 19-річного студента, він визнав провину

19-річний громадянин Польщі – студент професійно-технічного училища, підозрюваний у погрозах на адресу президента Кароля Навроцького – зізнався у скоєнні злочину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це в неділю повідомив речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Антоні Скіба.

Напередодні поліція Варшави повідомила про затримання чоловіка, причетного до погроз на адресу президента Польщі Кароля Навроцького.

Справа стосується фотографії з пістолетом і підписом "До побачення, Каролю", розміщеної під фотографією президента з п'ятничного матчу Польща-Нідерланди.

Прокуратура в неділю уточнила, що затриманий – 19-річний студент, який на допиті зізнався у вчиненні інкримінованого йому діяння, а також надав "дуже докладні" пояснення і висловив каяття.

Студента після допиту відпустили під поліцейський нагляд, заборонивши наближатися до Навроцького та будівель, що належать до канцелярії президента Польщі.

Речник прокуратури Варшави додав, що на подальшому етапі провадження буде також необхідно допитати й самого Кароля Навроцького як потерпілого та отримати від нього офіційну заяву про притягнення до відповідальності.

