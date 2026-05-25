В Польше расследуют появление фейкового сообщения о пожаре в квартире семьи Навроцкого

Окружная прокуратура в Гданьске возбудила уголовное дело по факту ложного заявления о пожаре в квартире семьи президента Польши Кароля Навроцкого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель прокуратуры Мариуш Душинский, которого цитирует Polsat News.

В прокуратуре сообщили, что 23 мая было получено сообщение "о событии, которое представляло угрозу жизни или здоровью большого количества людей и повлекло значительный материальный ущерб".

Как указано, неизвестный через приложение "Alarm 112" сообщил службы о пожаре, а затем об угрозе жизни несовершеннолетнего лица в помещении, которое оказалось семейной квартирой Навроцкого.

"В результате проверки помещения было установлено, что сообщение было фейковым, а в квартире находились только животные", – отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что фейковое сообщение об опасности наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

Напомним, в ноябре прошлого года польская полиция вела расследование относительно публикации в социальных сетях с угрозами в адрес Кароля Навроцкого.

Впоследствии стало известно о задержании 19-летнего студента, который признался в угрозах в адрес польского президента.