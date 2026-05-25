Армия Латвии получит новые радары, выбранные по рекомендации Украины

Национальные вооруженные силы Латвии в ближайшее время получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинской стороны.

Об этом в эфире Латвийского радио заявил командующий Вооруженными силами Латвии Каспар Пуданс, сообщает "Европейская правда".

Пуданс также рассказал, что многие из имеющихся в армии средств борьбы с дронами уже аналогичны тем, что используют украинские военные.

По его словам, для укрепления обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные акустические системы обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей ПВО.

"Нам нужно найти новые решения, дополнительные радары, которые смогут сосредоточиться именно на объектах, летящих на низкой высоте. Понятно, что придется решать и вопрос, как их размещать – размещать как можно плотнее, а это означает, по возможности, как можно больше автономно управляемых удаленных систем", – сказал Пуданс.

Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны в Латвии в основном размещены с расчетом на защиту крупнейших городов, поэтому уровень покрытия обнаружения не везде одинаков. Из-за этого в стране возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгалии в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон.

Командующий напомнил, что серьезные инвестиции в противовоздушную оборону в Латвии начали осуществлять лишь в последние годы.

Также стоит отметить, что 7 мая украинские дроны попали в пустые нефтяные резервуары на территории Латвии, причиной этого потенциально может быть ИИ-компонент в программировании курса этих аппаратов.

Украина после этого инцидента – до сих пор самого серьезного из всех – признала, что в нефтебазу попали ее дроны из-за российской РЭБ. Напомним, эти события стали триггером для распада латвийской правительственной коалиции.