Немецких путешественников беспокоит возможный дефицит авиатоплива

Новый опрос показал, что значительная часть путешественников из Германии обеспокоены возможностью дефицита авиационного топлива, который может вызвать война в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой компанией SAP Concur, которые приводит DW.

Согласно данным опроса, 62% респондентов изменили свои привычки в путешествиях из-за вероятности сбоев.

Почти половина опрошенных полностью отказались от авиаперелетов, при этом 46% отдали предпочтение путешествиям на поезде или автомобиле.

Компания обнаружила, что каждый пятый опрошенный уже отменил или перебронировал свой рейс или столкнулся с отменой рейса авиакомпанией из-за этих опасений.

Менеджер SAP Concur Михаэль Шмитц призвал к гибкости в планировании путешествий.

"Это означает, что по возможности следует рассмотреть альтернативы авиаперелетам, такие как поездки на поезде или на арендованном автомобиле, а в случае отмены рейса как можно скорее перебронировать билеты. Путешественникам следует документировать любые дополнительные расходы и сохранять квитанции", – сказал Шмитц.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, которые пострадали от роста цен на авиатопливо.

В то же время во Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива как минимум в течение мая и июня.