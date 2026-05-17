ООН: 56% українських біженців залишаться в Європі в разі "крихкого миру" 

Понад половина від поточної кількості біженців з України залишатиметься у Європі до кінця 2029 року за сценарію досягнення "крихкого миру з поступками" у війні з Росією у цьому році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в результатах дослідження Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

У одному зі сценаріїв дослідження моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українського уряду територіях залишається на середньому чи високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців в ЄС припиняється у березні 2027 року.

У такому випадку прогнозується, що 2,9 млн українських біженців (56% від їх поточної кількості) залишаться в Європі принаймні до 2029 року.

За другого сценарію – "статус-кво", тобто продовження російської агресії, – в Європі на кінець 2029 року перебуватиме 5,16 млн біженців з України (99% від їх поточної кількості).

За третього сценарію, який передбачає перемогу України із поверненням їй окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%.

В УВКБ ООН уточнили, що ці сценарії не є прогностичними, а дослідження продемонструвало те, як поведінка може змінитися у відповідь на різні ймовірні майбутні події, на основі низки даних, зокрема опитувань.

Як раніше писала "Європейська правда", Єврокомісія обговорює з державами-членами Євросоюзу варіанти єдиного рішення щодо статусу українців, які проживають на території ЄС, після березня 2027 року, причому не виключається як повне скасування тимчасового захисту, так і його продовження ще на рік.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку.

Спочатку директива була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі вона діє до 4 березня 2027 року.