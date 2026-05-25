Правительство Чехии одобрило ужесточение условий для украинских беженцев

В понедельник правительство Чехии одобрило поправку к закону об украинских беженцах, которая в некоторых аспектах ужесточает условия их пребывания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

"Поправка не коснется иностранцев, которые работают в Чехии и соблюдают закон. Она направлена прежде всего на случаи злоупотребления системой, нелегальную миграцию и лиц, которые не уважают действующее законодательство Чехии", – заявил министр внутренних дел Любомир Метнар.

Например, вид на жительство теперь потеряет силу, если будет обнаружено, что иностранец с временной защитой находился за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Так же получатели гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев, которые в ней нуждаются, должны находиться в Чехии не менее 16 дней в месяце, за который выплачивается помощь.

Это должно предотвратить получение гуманитарной помощи лицами, которые не находятся в Чехии. Беженцы и в дальнейшем смогут выезжать за границу на короткое время, например, для посещения родственников или по служебным делам, не ставя под угрозу свое право на получение помощи.

Метнар отметил, что по данным на март в Чехии находится 385 040 украинских беженцев. "Из них 90 тысяч получают помощь", – сказал министр.

"Только с начала этого года мы обнаружили несколько сотен случаев злоупотреблений, а с начала года полиция возбудила более сорока уголовных дел с убытками, превышающими 18 миллионов крон", – подсчитал Метнар.

Поправка также вводит обязанность для некоторых водителей транспортных средств с украинскими номерными знаками зарегистрировать свои транспортные средства в чешском реестре транспортных средств.

Если поправка пройдет обе палаты парламента и будет подписана президентом, она вступит в силу 1 января 2027 года. Часть, касающаяся транспортных средств, должна вступить в силу 1 января 2028 года.

Как писала "Европейская правда", в Европейском Союзе еще продолжаются обсуждения о возможности продления действия временной защиты для украинцев еще на год.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Изначально директива была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас она действует до 4 марта 2027 года.

Недавнее исследование ООН указало, что более половины от текущего количества беженцев из Украины будет оставаться в Европе до конца 2029 года при сценарии достижения "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией.