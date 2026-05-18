ЄС ще не прийняв рішення, чи продовжувати тимчасовий захист для українців

У Європейському Союзі ще тривають обговорення щодо можливості продовження дії тимчасового захисту для українців ще на рік.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

"Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають", – заявив Ламмерт.

Він уточнив, що Єврокомісія "фактично розпочала обговорення (щодо можливості продовження тимчасового захисту. – "ЄП") з державами-членами в березні на Раді з питань юстиції та внутрішніх справ".

"Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України", – підкреслив речник.

"На цьому етапі немає рішення", – додав Маркус Ламмерт.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія обговорює з державами-членами Євросоюзу варіанти єдиного рішення щодо статусу українців, які проживають на території ЄС, після березня 2027 року, причому не виключається як повне скасування тимчасового захисту, так і його продовження ще на рік.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку.

Спочатку директива була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі вона діє до 4 березня 2027 року.

Нещодавнє дослідження ООН вказало, що понад половина від поточної кількості біженців з України залишатиметься у Європі до кінця 2029 року за сценарію досягнення "крихкого миру з поступками" у війні з Росією.