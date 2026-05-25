В Испании ожидается 40-градусная жара и "тропические ночи"

На этой неделе в Испании прогнозируют усиление жары: со среды на большей части Пиренейского полуострова температура поднимется до 40 градусов, а ночи во многих регионах будут "тропическими", то есть с минимальной температурой не ниже 20 градусов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Представитель Государственного агентства метеорологии (Aemet) Рубен дель Кампо рассказал, что в минувшие выходные в Испании фиксировали "очень высокие для этого времени года температуры", на 5–10 градусов выше, чем обычно.

Такая ситуация "продлится как минимум всю эту неделю", добавил он.

По его словам, на большей части территории Испании в среду и четверг ожидается повышение температуры.

В четверг и пятницу температура почти повсеместно может превысить 34°, в некоторых районах – даже 38 градусов.

Минимальные температуры также будут высокими и не опустятся ниже 20 градусов, "с тропическими ночами во многих районах", предупредил представитель Aemet.

Не исключено, что в Бильбао или Сарагосе температура превысит 36°. Кроме того, в Севилье и Кордове температура может достичь 37°, в Бадахосе – почти 40°.

Пятница снова будет очень жаркой, а в течение выходных, скорее всего, эти высокие температуры сохранятся, хотя некоторые прогнозы указывают на понижение температуры в северной части.

В Великобритании 25 мая, как ожидается, станет самым жарким майским днем в истории наблюдений.

Также сообщалось, что на этой неделе во Франции ожидается период жары, которая в отдельных местах на юге страны может достигать почти 40°C.