Испания запускает социальный климатический план на 9 млрд евро

В понедельник правительство Испании представило проект Социального климатического плана, который предусматривает выделение около 9 млрд евро государственных субсидий на поддержку мобильности и жилищного сектора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

План, который испанское правительство намерено направить в Брюссель до конца года, основан на обеспечении доступа к "достойному и эффективному" жилью и развитии "устойчивой и доступной" мобильности.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул необходимость продолжать действовать в условиях климатической чрезвычайной ситуации, обеспечивая справедливый экологический переход, заявив, что "энергетическая революция не может приносить пользу только тем, кто может позволить себе сменить автомобиль, установить солнечные панели на крыше или отремонтировать жилье без государственной помощи".

План предусматривает почти 4,7 млрд евро на меры в сфере жилищной политики, чтобы уязвимые домохозяйства могли присоединиться к переходу, а "культура реновации и модернизации жилья" распространилась на все районы, позволяя "повысить качество жизни" и одновременно сократить коммунальные счета и выбросы загрязняющих веществ.

Остальные 4,3 млрд евро будут направлены на декарбонизацию транспортного сектора и сферы мобильности, в частности в сельских районах, посредством субсидий на обновление автопарка и мер, направленных на переход к "практически бесплатному" общественному транспорту, в рамках инициатив, которые правительство продвигает в последние годы.

"Экологический переход будет успешным только в том случае, если он будет справедливым", – подчеркнул Санчес во время презентации плана.

Он выступил за то, чтобы этот план охватил всех граждан и все регионы страны.

"Чтобы людям не приходилось выбирать: дожить до конца месяца или до конца века", – добавил Санчес, выразив опасения, что экологическая повестка дня может замедлиться из-за отрицания климатических угроз и риторики, которая "наносит большой вред".

В феврале Европейский научный консультативный совет по вопросам изменения климата посоветовал готовиться к рискам, связанным с потеплением примерно на 3 градуса к концу века.

А перед этим Испания начала новую кампанию по повышению осведомленности общественности и обнародовала 80-пунктную стратегию по климату.