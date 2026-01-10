Іспанія запускає кампанію з підвищення обізнаності про клімат

Іспанія розпочала нову кампанію з підвищення обізнаності громадськості та оприлюднила 80-пунктову стратегію щодо клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністерка охорони навколишнього середовища Сара Аагесен описала зміну клімату як найбільший виклик нашого часу.

"Ми є останнім поколінням, яке ще має реальну можливість діяти та обмежити наслідки зміни клімату", – сказала вона.

Прем'єр-міністр Педро Санчес також висловив жаль, що зміна клімату більше не є центральним питанням у процесі прийняття рішень політичними лідерами.

Виступаючи на щорічній конференції послів у Мадриді, він заявив, що Іспанія зосередить свої зусилля на справедливому переході до низьковуглецевої економіки та кліматичній справедливості, поряд з іншими пріоритетами зовнішньої політики.

Раніше Санчес представив державний пакт, що включає 80 заходів для боротьби з кліматичною надзвичайною ситуацією, зокрема створення національної групи вчених з питань зміни клімату.

План, оприлюднений у середині грудня, базується на чотирьох основних принципах: захист життя в умовах кліматичних надзвичайних ситуацій, стійке управління водними ресурсами, збереження сільських територій та сільської місцевості, а також прийняття рішень на основі наукових даних.

На практиці це включає будівництво опріснювальних установок, створення зелених робочих місць у сільській місцевості та фінансування муніципальних заходів із запобігання повеням і лісовим пожежам.

Ці заходи ще мають бути схвалені іспанським парламентом.

Нещодавно прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про намір створити національну мережу кліматичних укриттів, щоб допомогти жителям пережити сильні періоди спеки.

Цього року Іспанія пережила найспекотніше літо за всю історію, із середньою температурою 24,2 градуса за Цельсієм.

Після теплої осені 2025 рік "ймовірно" стане третім або четвертим найтеплішим роком в Іспанії за всю історію спостережень.

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість смертей, пов'язаних із спекою, в Іспанії з 16 травня по 30 вересня склала 3832, що на 87,6% більше, ніж за той самий період 2024 року.