У фон дер Ляйен подтвердили ее визит в Литву 26 мая из-за "угрозы безопасности в регионе"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 26 мая, совершит визит в Литву, в частности, чтобы от имени ЕС поддержать страны Балтии и обеспечить координацию в ответ на угрозы безопасности в регионе.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Президент фон дер Ляйен поедет в Вильнюс во вторник, 26 мая, чтобы встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и президентом Эстонии Аларом Карисом", – сообщила "ЕвроПравде" Пиньо.

Она отметила, что "визит проходит в критический момент, поскольку страны Балтии сталкиваются с постоянными гибридными атаками, включая серию несанкционированных вторжений дронов, за которыми следует усиленная кампания дезинформации".

"Эти инциденты привели к многократной активации протоколов чрезвычайных ситуаций, включая ограничение воздушного пространства, приказы об общественных убежищах, закрытие школ и государственных учреждений, а также нарушение работы критической инфраструктуры", – напомнила главный пресс-секретарь.

По ее словам, встреча фон дер Ляйен с лидерами стран Балтии имеет целью, в частности:

Подтверждение поддержки ЕС странам Балтии и оценку устойчивости и ответственной реакции их обществ.

Упор на поддержку ЕС в укреплении оборонных возможностей стран Балтии.

Обеспечение более тесной координации в ответ на угрозы безопасности в регионе.

Как сообщала "Европейская правда", в Литву вместе с фон дер Ляйен также поедет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Напомним, на прошлой неделе румынский самолет сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

Фон дер Ляйен тогда заявила, что Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге ЕС.

