В Естонії заявили, що дрон збив румунський винищувач

Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що "заблукалий", ймовірно, український ударний дрон збив румунський винищувач.

Про це він сказав у коментарі ERR, пише "Європейська правда".

За словами Певкура, румунський винищувач, який бере участь у місії з патрулювання повітряного простору, збив дрон, який "заблукав" над Естонією.

Він зазначив, що уламки безпілотника впали на краю поля в селі Каблакюла в естонській волості Пилтсамаа.

"Дрон впав у досить болотистій місцевості, і наразі ми все ще проводимо пошуки", – сказав він.

Естонський міністр оборони подякував союзникам з Румунії, які провели цю операцію в реальних умовах.

У цей же час повітряну тривогу оголосили у чотирьох регіонах Латвії, припускають, що на територію країни залетів один БпЛА.

Вихідними на північному сході Литви знайшли безпілотник, попередньо – український ударний дрон, що впав неподалік будинків без детонації. Стало відомо, що прикордонники зафіксували його, але тоді не змогли точно встановити тип апарата; після того його "загубили".

