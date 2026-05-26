МИД Украины готов помочь иностранным дипмиссиям с безопасностью на фоне новых угроз России

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с угрозами России начать "последовательные системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве.

Заявление МИД опубликовано 25 мая, сообщает "Европейская правда".

В МИД поблагодарили все иностранные дипломатические миссии и иностранных дипломатов, которые продолжают работать в Украине во время войны и отвергают российский шантаж и угрозы.

"Уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов. Удары не прекращались практически ни на одну неделю. По оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы", – заявили в ведомстве.

На этом фоне, подчеркнули в МИД, новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом, а Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса.

"Это свидетельство станет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства-агрессора. Для противодействия российскому запугиванию МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом", – отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на агрессора и поддержка Украины, в частности укрепление потенциала ПВО.

25 мая Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по Киеву и призвало иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на запугивание западных дипломатов, но Украина не ожидает, что этот шантаж сработает.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по Киеву.