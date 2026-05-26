В Польше заявили, что будут рассматривать удары РФ по ее диппредставительствам как целенаправленные

В МИД Польши отреагировали на заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором иностранцев, в частности дипломатов, призвали немедленно покинуть Киев из-за планов нанесения ударов по военным объектам и центрам принятия решений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством 25 февраля, пишет "Европейская правда".

МИД Польши заявил, что неизменно рассматривает любые атаки на Украину, в том числе на объекты и гражданское население, как акты неоправданной агрессии, приводящие к огромным человеческим и инфраструктурным потерям.

Поскольку Россия, как она сама заявляет, не ведет войну, а лишь так называемую "специальную военную операцию", которая по замыслу должна иметь ограниченный масштаб и касаться только военных объектов, то любые атаки на другую инфраструктуру, в частности на дипломатические представительства, следует рассматривать как акты вражды, подчеркнули в ведомстве.

"Поэтому каждый случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем рассматривать как целенаправленный и умышленный. Действия Российской Федерации имеют серьезные международно-правовые последствия, в очередной раз унижая роль этого государства как постоянного члена Совета Безопасности ООН", – говорится в заявлении.

В польском МИД призвали Россию немедленно прекратить необоснованную и незаконную агрессию и соблюдать международные обязательства и договоры.

МИД Украины на фоне новых угроз России заявил, что готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на запугивание западных дипломатов, но Украина не ожидает, что этот шантаж сработает.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по Киеву.