Рубио: переговоры с Ираном затягиваются из-за разногласий по отдельным словам или предложениям

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры по соглашению с Ираном затягиваются из-за споров по поводу формулировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Комментарии Рубио прозвучали через несколько часов после того, как американские военные нанесли так называемые "ответные удары", направленные против иранских ракетных пусковых установок и судов в районе Ормузского пролива.

"Нужно несколько дней, чтобы решить… разногласия по отдельным словам или предложениям", – сказал Рубио журналистам в самолете во время поездки в Индию, повторив предыдущие комментарии американских чиновников.

"Пролив должен быть открытым, он будет открытым так или иначе", – сказал госсекретарь, отвечая на вопрос об ударах США.

Хотя официальные лица Ирана пока не прокомментировали американские удары, связанные с государством иранские СМИ назвали их нарушением действующего соглашения о прекращении огня.

Ранее американские и иранские силы обменивались огнем во время перемирия.

Чиновники США на условиях анонимности заявляли, что на окончательное утверждение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться еще несколько дней.

На выходных СМИ сообщили, что США и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт.

Впрочем, в воскресенье Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут "спешить с заключением соглашения".