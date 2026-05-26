В Португалии железнодорожный оператор требует компенсации от фермеров, чьих овец сбил поезд

В Португалии государственная компания Infraestruturas de Portugal (IP) требует 26 тысяч евро компенсации от владельцев 89 овец, которых в декабре прошлого года переехал поезд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Diario As Beiras.

Владельцы 89 овец, которых в декабре прошлого года сбил поезд в Верриде, что в муниципалитете Монтемор-о-Велью, возможно, будут вынуждены выплатить компенсацию компании Infraestruturas de Portugal (IP).

IP требует выплаты более 26 тысяч евро.

По данным СМИ, "компания хочет получить компенсацию за ущерб, нанесенный поезду и перевозкам".

В ходе досудебного расследования машинист свидетельствовал, "что на выезде из поворота он наткнулся на стадо на железнодорожных путях, включил аварийные тормоза, но не смог избежать столкновения".

В результате аварии погибли 89 овец, 65 из которых принадлежали одному пастуху, а остальные 24 – другому. По данным властей, этот инцидент серьезно повлиял на железнодорожное движение: шесть поездов были полностью отменены, а движение еще двух – частично. Кроме того, 36 поездов задержались на общую продолжительность 580 минут.

В Великобритании в прошлом году 40-летнего фермера Гайвела Уильямса из Уэльса приговорили к тюремному заключению за кражу 73 беременных овец у своего соседа Родри Ллира Эванса.

А в позапрошлом году стадо овец, ушедшее пастись в Украину, подняло тревогу у пограничников Бещадского отдела Пограничной службы Польши.