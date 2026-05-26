Турецкие истребители вернулись к нарушениям авиапространства Греции после перерыва

Турецкие истребители возобновили нарушения воздушного пространства Греции, и один инцидент привел к имитации воздушного боя между двумя греческими F-16 и двумя турецкими F-16 в районе между островами Лемнос и Лесбос.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Эта стычка стала третьей подобной с начала 2026 года. Предыдущие инциденты были зафиксированы 26 марта и 12 мая, после предыдущей стычки в декабре 2025 года.

До недавней серии столкновений последние имитированные воздушные бои произошли в феврале 2023 года, до землетрясений на юго-востоке Турции и начала спокойного периода в Эгейском море.

Греческие органы власти заявили, что в понедельник было зафиксировано 10 нарушений воздушного пространства. В то время в более широком северо-восточном регионе Эгейского моря не проводились военные учения, поскольку учения EFES 2026 завершились 22 мая.

Официальные лица в Афинах следили за тем, является ли последний инцидент возвращением к предыдущей тактике Турции, или единичным проявлением напряженности.

В конце 2023 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

В марте этого года Турция вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.