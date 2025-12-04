Румунія в ОБСЄ поскаржилась на "небезпечні і безвідповідальні" дії Росії

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою, звертаючись до колег із держав-членів ОБСЄ під час їхнього засідання у Відні, засудила "небезпечні і безвідповідальні" дії Росії у регіоні, зокрема поблизу румунських кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ румунської дипломатки у четвер.

Глава МЗС сусідньої держави підкреслила, що Румунія засуджує постійні атаки Росії на портову інфраструктуру України і на комерційні судна, зокрема в безпосередній близькості від румунського кордону.

"Ці атаки становлять безпрецедентний ризик для морської та екологічної безпеки, свободи та безпеки судноплавства на Дунаї і в Чорному морі", – сказала Цою.

Румунська міністерка додала, що ці атаки також мають значний вплив на життя людей, які мешкають у Румунії поблизу кордону з Україною.

"Ми протестуємо проти неодноразових порушень Росією повітряного простору на східному фланзі, моєї країни та інших держав-членів ЄС, Республіки Молдова та інших сусідніх країн. Такі небезпечні та безвідповідальні дії посилюють напруженість і становлять серйозну загрозу для регіональної безпеки", – заявила Цою.

Вона додала, що підтримка України та солідарність з українським народом з боку Румунії залишаються незмінними.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ попередив, що на тлі війни в Україні Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що сучасна Росія є більш репресивною та агресивною, ніж Радянський Союз був у 1970-х роках.

