Румыния и Болгария строят "хаб безопасности" против "теневого флота" РФ на Черном море

Румыния и Болгария продвигаются по созданию "хаба безопасности" для контроля перевозок на Черном море, чтобы в том числе выявлять потенциальные маршруты "теневого флота" России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам во вторник, 26 мая.

"Мы продвигаемся с нашей стороны в создании хаба безопасности Черного моря, что также важно с точки зрения мониторинга того, что потенциально может стать транспортными маршрутами для "теневого флота", – заявила Цою.

Она рассказала, что в румынском порту Констанца подобной опасности нет, "но мы действительно считаем, что Черное море абсолютно надо защищать".

"Мы продвинулись вместе с Болгарией в концепции хаба безопасности ЕС, а также проводим разминирование вместе с Болгарией и Турцией. И Украина играет значительную роль в усилиях по разминированию Черного моря", – добавила глава МИД Румынии.

Оана-Сильвия Цою также подчеркнула необходимость усиленного давления на Россию, в частности, через подготовку нового пакета санкций.

"Нам действительно нужен следующий пакет санкций, и мы над ним работаем. В Румынии мы вводим в действие закон, который был принят в прошлом году, об ужесточении наказаний для тех, кто пытается обойти санкции", – заявила чиновница.

Как сообщала "Европейская правда", ранее Румыния осудила постоянные атаки России на портовую инфраструктуру Украины и на коммерческие суда, в частности в непосредственной близости от румынской границы.

