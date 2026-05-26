Зеленский присвоил статус "Города-спасителя" Будапешту

Президент Владимир Зеленский присвоил награду "Город-спаситель" четырем европейским городам, среди которых столица Венгрии Будапешт.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Указами, датированными 21 мая, глава государства присвоил почетную награду "Город-спаситель" Будапешту, Таллинну, Гданьску и французскому городу Сен-Жермен-ан-Ле.

В указах сказано, что награды присвоены "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также поддержку Украины в защите ее независимости".

Награду от имени Будапешта получил мэр города Гергей Корачонь на закрытом международном мероприятии, которое проходит во вторник в Киеве.

В прошлые годы президент Украины присвоил такой статус ряду европейских городов, среди которых Жешув, Перемышль, Прага и Вильнюс.

Стоит отметить, что Корачонь - проукраинский политик, который, среди прочего, посещал Бучу и убеждал, что Украина должна победить в войне.

