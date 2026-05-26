В Чехии освободили митрополита РПЦ, заподозренного в хранении наркотиков

Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион и водитель, который сопровождал его в Чехии, были освобождены после задержания.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Илариона, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что Иллариону и его водителю не предъявили никаких обвинений, а также что их "отпустили без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки о невыезде, запрета на выезд или других процессуальных обязательств".

"При этом, как стало известно, экспертиза подтвердила, что вещество, обнаруженное в автомобиле, относится к запрещенным веществам. Расследование дела, по информации чешской стороны, будет продолжено", – говорится в заявлении.

Защита митрополита заявила, что "сам факт обнаружения запрещенного вещества не отвечает на главный вопрос – каким образом эти предметы оказались в автомобиле".

Сам Иларион категорически отрицает любую причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.

24 мая в Чехии правоохранители остановили авто с российским митрополитом Иларионом, возглавляющим чешскую ветвь РПЦ, в котором обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Писали, что Министерство иностранных дел России считает задержание в Чехии Илариона провокацией и требует его освобождения.