В Армении уверяют, что их сотрудничество с ЕС и США не направлено против России

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян уверяет, что сотрудничество Армении с США и ЕС не направлено против России.

Об этом министр иностранных дел Армении заявил на пресс-конференции после визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, его цитирует News.am, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Мирзояна касался заявления секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что "руководство Армении ищет защиты непосредственно у источника угрозы",

Мирзоян заявил, что не знает, что это означает, и предложил журналистам направить запрос.

Министр повторил ранее высказанное мнение о том, что Ереван заинтересован в конструктивных здоровых дискуссиях с Москвой по всем вопросам.

"Наше сотрудничество ни с одной страной не направлено против третьей страны. Сотрудничество Армении с США и ЕС не направлено против России. Сотрудничество с Россией не направлено против США, Китая, Ирана", – добавил он.

Ранее в Кремле дали понять Армении, что в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ей не увидеть льготных цен на российский газ.

Накануне выборов в МИД РФ заявили, что для Москвы неприемлема линия, которую проводит руководство Армении в отношении ее внешнеполитического вектора, и требуют ясности.

