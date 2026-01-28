ЄС шукає альтернативи американському СПГ через зазіхання Трампа на Гренландію 

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що ЄС все більше стурбований своєю залежністю від скрапленого природного газу США, особливо після погроз президента Дональда Трампа захопити Гренландію, і шукає альтернативи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

За словами Йоргенсена, недавні події стали "сигналом тривоги" для регіону, який зараз більше ніж наполовину залежить від поставок СПГ із США. Тож ЄС активно розглядає можливість збільшення поставок газу з Канади, Катару та країн на півночі Африки, сказав він.

Обіцянка Трампа заволодіти Гренландією та його погрози країнам, які намагаються перешкодити його зусиллям, змусили Європу переоцінити свої зв'язки зі США в низці секторів, включаючи оборону та енергетику.

Торішня торговельна угода передбачала зобов'язання ЄС закуповувати американську енергію на суму 750 млрд доларів, оскільки блок диверсифікував свої джерела постачання, відходячи від Росії.

"Ми ведемо переговори з країнами по всьому світу, які можуть постачати нам СПГ. Я чітко чую, коли розмовляю з міністрами енергетики та главами держав з усієї Європи, що занепокоєння зростає", – заявив Йоргенсен журналістам у Брюсселі.

Йоргенсен сказав, що найближчими тижнями він зустрінеться з потенційними постачальниками СПГ. Міністр енергетики Канади Тім Годжсон нещодавно заявив, що країна прагне диверсифікувати свої продажі газу, відходячи від США, шляхом збільшення експорту СПГ в інші країни.

ЄС все ще отримує близько 15% своїх поставок СПГ з Росії, але нещодавно домовився про поступове припинення цього імпорту.