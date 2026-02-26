Україна вперше отримає газ США через литовський термінал у Клайпеді

У "Нафтогазі" повідомили, що вперше доставлять американський LNG в Україну через литовський термінал у Клайпеді.

Про це компанія розповіла у четвер, повідомляє "Європейська правда".

У "Нафтогазі" зазначили, що у співпраці з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group забезпечили постачання 90 млн кубометрів американського скрапленого природного газу.

Поставка здійснюватиметься через LNG-термінал у Клайпеді, доставку газу в Україну "Нафтогаз" забезпечить самостійно впродовж лютого та березня 2026 року.

"У нинішніх умовах, коли Росія практично в щоденному режимі атакує нашу енергетичну та газову інфраструктуру, надзвичайно важливо диверсифікувати маршрути постачання та посилювати енергетичну безпеку", – прокоментував перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Поставка через термінал у Клайпеді доповнює вже наявні маршрути імпорту LNG та посилює стійкість газопостачання України, зменшуючи залежність від окремих напрямів і підвищуючи гнучкість системи.

Днями у "Нафтогазі" повідомили, що Україна вперше імпортує скраплений газ через термінал у Німеччині.

В середині лютого Україна підписала угоду на 85 млн євро від Норвегії для закупівлі газу.