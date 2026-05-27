Эстонский министр: вижу все больше консенсуса в том, что Украина и Молдова должны идти в ЕС вместе

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна рассказал, что замечает в ЕС все больше консенсуса по поводу того, что Украину и Молдову не следует разделять на пути в Евросоюз.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что полное расширение ЕС произойдет тогда, когда Украина и Молдова станут членами Европейского Союза.

"Теперь я вижу все больше консенсуса относительно того, чтобы двигаться вперед вместе. В течение двух лет, пока Орбан блокировал процесс, мы работали над тем, чтобы не разъединять две страны, потому что это – ловушка", – сказал Цахкна.

Он также подчеркнул разницу в процессе вступления двух стран. В частности, то, что Молдова и Украина – государства разного размера, и к тому же Украина находится в состоянии активной войны.

"Но давайте будем честны: эта новая волна расширения началась именно из-за российской агрессии против Украины. Конечно, нам нужно привлечь страны Западных Балкан. Но, в конечном счете, это – политическое решение", – подчеркнул Цахкна.

"Вот почему мы настаиваем, чтобы на июньском Совете ЕС была принята политическая декларация или четко объявлено, в каком году мы будем готовы как Европа к расширению в реальной жизни, политически", – добавил министр.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна однозначно готова начать переговоры по всем разделам и надеется на официальное решение в ближайшие недели.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением "ассоциированного членства" для Украины, что фактически разрывает связь Украины и Молдовы на пути в ЕС. "Европейская правда" подробно объясняла это в своей статье.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский направил письмо лидерам Евросоюза, в котором заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС является несправедливым.