В Киеве открыли Миссию демократических сил Беларуси

Во вторник в Киеве в рамках визита белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской открыли Миссию демократических сил Беларуси.

Об этом Тихановская сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Тихановская отметила, что это важный шаг на пути к более тесному и систематическому сотрудничеству между демократической Беларусью и Украиной.

"Я благодарна украинским чиновникам, в частности заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу, за то, что они присоединились к нам, а также всем, кто помог создать эту миссию", – отметила Тихановская.

фото из соцсети х тихановской

Она подчеркнула, что для поддержки Украины, белорусских волонтеров и бойцов, а также белорусов, проживающих в Украине, нужно делать больше.

"Эта миссия сделает нашу работу более последовательной и заметной. Она станет платформой для диалога, практического сотрудничества и поддержки. Она поможет украинцам понять, с кем работать, а белорусам в Украине – куда обращаться", – отметила Тихановская.

Возглавила миссию Светлана Шатилина. По словам Тихановской, она будет представлять демократические силы Беларуси в Украине.

"Свободная Беларусь и свободная Украина – это часть одного будущего", – подчеркнула Тихановская.

25 и 26 мая Тихановская находилась с первым визитом в Украине как лидер демократической оппозиции Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Тихановской стремление белорусского народа избавиться от российского вмешательства, а также то, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

Тихановская во время визита в Киев заявила, что победа Украины имеет решающее значение и для будущего ее страны.

