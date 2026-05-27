В Польше оправдали военного, стрелявшего в мигрантов на границе с Беларусью

Военный гарнизонный суд в польском Люблине оправдал солдата, которого обвиняли в превышении полномочий после того, как он открыл огонь на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Кароль С. был обвинен в превышении полномочий и подвергании других лиц непосредственной опасности. Однако суд не обнаружил признаков преступления.

"В поведении рядового суд не усматривает никаких признаков какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом", – обосновал судья Радослав Хунек.

Судья подчеркнул, что одной из основных задач солдата является защита неприкосновенности государственных границ. Он также обратил внимание на напряженную ситуацию на границе с Беларусью во время инцидента.

Как он отметил, агрессия со стороны лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу, была тогда распространенным явлением. Он также напомнил, что через месяц после этого инцидента в том же месте погиб солдат, которого зарезали ножом.

Согласно заключению Окружной прокуратуры в Варшаве, Кароль С. произвел 12 выстрелов из служебного оружия вдоль пограничной дороги в направлении группы, состоящей из мигрантов, сотрудников Пограничной службы и солдат.

Обвиняемый, который в то время служил в 1-й Варшавской бронетанковой бригаде, с самого начала не признавал обвинений. Он объяснял, что сначала отдал предупредительные команды, а затем произвел сигнальные и предупредительные выстрелы в безопасном направлении, под небольшим углом в воздух. Приговор еще можно обжаловать.

Напомним, задержание военного после упомянутого инцидента вызвало в Польше бурную политическую дискуссию.