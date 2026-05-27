Зеленский и председатель Еврокомиссии обсудили укрепление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский пообщался с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросам укрепления украинской ПВО.

Об этом украинский президент сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили в этом контексте укрепление антибаллистического потенциала Украины.

"Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС по треку Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, которые готовы присоединиться", – отметил украинский президент.

Отдельно они также пообщались относительно украинского пути в Европейский Союз.

"Мы полностью готовы к открытию всех шести переговорных кластеров и рассчитываем, что первый кластер – Fundamentals – сможем открыть уже в июне. Так же важно, чтобы как можно скорее поступил первый транш из европейского пакета поддержки. Дата есть – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились", – добавил Зеленский.

Стоит отметить, что Зеленский направил своему американскому визави Дональду Трампу письмо, в котором предупредил об углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.

Это произошло после того, как в результате массированных ударов России по Киеву 24 мая 2 человека погибли и еще 92, в том числе 3 ребенка, пострадали.

На следующий день Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по Киеву и призвало иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на запугивание западных дипломатов, но Украина не ожидает, что этот шантаж сработает.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по Киеву.