Премьер Литвы отказалась уходить в отставку из-за скандала с утечкой данных из реестров

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не уйдет в отставку после масштабной утечки данных из Центра реестров.

Заявление главы литовского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ругинене подчеркивает, что сейчас важно не уходить в отставку, а решать возникшие проблемы.

По ее словам, отставка на данный момент стала бы "лучшим подарком врагам".

"Мы не уклоняемся от ответственности. Но сегодня очень важно подчеркнуть, что правительство не должно убегать от проблем, а должно их решать. Любая отставка или подобное решение стали бы лучшим подарком нашим врагам", – отметила премьер Литвы.

Этот комментарий стал ответом на заявления парламентской оппозиции об отсутствии политической ответственности со стороны министров и премьер-министра после утечки данных из Центра реестров.

Публично об утечке стало известно на прошлой неделе. Считается, что из реестров могли нелегально скопировать более 600 тысяч записей. По предварительным выводам следствия, основной целью злоумышленников стали реестры недвижимости и юридических лиц.

Премьер-министр Инна Ругинене заявила, что ее семья также пострадала в рамках этого инцидента.