СМИ: Эрдоган хочет встретиться с Трампом во время футбольного матча в США

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается организовать встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время матча чемпионата мира по футболу между Турцией и США в Лос-Анджелесе в следующем месяце.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, Эрдоган планирует посетить матч 25 июня. Они отметили, что встреча с Трампом может дать лидерам возможность обсудить двусторонние и региональные отношения, а также роль их стран в будущем НАТО накануне саммита 7-8 июля.

Впрочем, место и время встречи еще не определены. Последний раз лидеры встречались в Белом доме в сентябре.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что союзники по НАТО должны использовать июльский саммит в Анкаре для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.