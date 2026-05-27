Спецслужбы Литвы: риторика России стала гораздо более резкой и радикальной

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы отмечает все более агрессивную и радикальную риторику России.

Об этом заявил глава ведомства Ремигиюс Бридикис, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

При этом глава литовской спецслужбы отметил, что конвенционная военная угроза в ближайшее время остается низкой, и общий уровень угрозы в стране не повысился.

"В определенном смысле риторика (уровень угрозы) усилилась, поскольку она становится более агрессивной, а цели, на которые она нацелена, и угрожающие заявления и действия, которыми в данном случае угрожает противник, – они более радикальны. В целом, я бы не сказал, что уровень угрозы повысился, но риторика стала гораздо острее", – заявил Бридикис.

По его словам, на фоне трудностей, с которыми Россия сталкивается на поле боя в Украине, активизируются информационные операции против Литвы и других стран Балтии, направленные на снижение поддержки Киева и порождение сомнений относительно безопасности страны.

"Ситуации могут быть самыми разнообразными, но в данном случае, с одной стороны, важно то, что видит противник, что он планирует делать. С другой стороны, важно, насколько мы подготовлены. И в этом случае неважно, чьи беспилотники летают на нашей территории и в каком направлении, главное – контролировать свое пространство и уметь управлять ситуацией", – подчеркнул Бридикис.

Как известно, в настоящее время РФ проводит кампанию дезинформации против стран Балтии – что они якобы дали разрешение Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес стран Балтии, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком слабости.